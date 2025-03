Exercícios ajudam a prevenir Alzheimer

A prática de exercícios aeróbicos pode ser uma importante aliada na proteção do cérebro contra o Alzheimer e no restabelecimento do equilíbrio celular, que tende a diminuir com o avanço da idade.



Um novo estudo conduzido por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) revelou detalhes dos mecanismos por trás dos efeitos positivos da atividade física no cérebro. A pesquisa foi publicada recentemente no periódico Brain Research. As informações são da Agência Einstein.

No experimento, foram analisados dez ratos idosos, divididos em dois grupos. Durante dois meses, metade deles correu em uma esteira cinco vezes por semana, enquanto os demais permaneceram sedentários.

Ao final do período, os cientistas examinaram amostras da formação hipocampal, área cerebral responsável pelo aprendizado e pela memória.

Menos inflamação