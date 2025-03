'O Duelo' reúne Zé Love e Falcão para amistoso em Bauru

No dia 8 de abril, a partir das 19h, o ginásio da Faculdade da FIB será palco de "O Duelo - Amigos do Falcão x Amigos do Zé Love", um jogo amistoso que reúne grandes nomes do futebol e do futsal em uma noite cheia de emoção, entretenimento e muita bola na rede!



De um lado, estará Falcão, considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos. Com uma carreira brilhante, Falcão é conhecido mundialmente por sua habilidade, dribles incríveis e por ter defendido a Seleção Brasileira de Futsal, conquistando títulos como a Copa do Mundo de Futsal da FIFA em 2008 e 2012.



Do outro lado, Zé Love, ex-atacante com passagens marcantes pelo Santos Futebol Clube, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América ao lado de Neymar e Ganso. Conhecido por sua dedicação e faro de gol, Zé Love encerrou a carreira profissional recentemente, mas segue envolvido com o futebol e projetos sociais.



O evento é a chance perfeita para os fãs se aproximarem de seus ídolos e curtirem um espetáculo esportivo com lances incríveis, risadas e a energia contagiante que só o esporte proporciona.



Os ingressos estão à venda nos seguintes pontos:

A Medicinal - Farmácia de Manipulação

Barracão Supermercados

Fábrica 1 Chopp

Loja Bauru Cel

Loja King's Sneakers

Loja Reserva - Boulevard Shopping

On-line: megabilheteria.com

Não fique de fora! Traga sua família e seus amigos para torcer e se divertir com os craques. Realização: RSousa Group (@rsousagroup).