JP Chermont vive a expectativa de estrear na elite do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa neste fim de semana e pode marcar a estreia de um bauruense na elite do futebol brasileiro. O lateral-direito João Pedro Chermont Crema, 19 anos, vive a expectativa de fazer sua primeira aparição no torneio pelo Santos neste domingo (30), contra o Vasco da Gama, às 18h30, no estádio de São Januário. Natural de Bauru, Chermont chegou à equipe da Vila Belmiro em 2017 para integrar as categorias de base.



O jovem lateral está em sua segunda temporada com o elenco santista e revela estar feliz por poder, neste ano, representar sua cidade natal em um dos maiores campeonatos do país. A sua estreia com a camisa do Peixe ocorreu em uma vitória por 3 a 2, ainda em março de 2024, pelo Campeonato Paulista, diante da Inter de Limeira. João Pedro também fez parte do plantel que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Ainda na mesma temporada, o atleta atuou na final do Campeonato Paulista, competição na qual o Santos ficou com o vice-campeonato.



Diante de sua iminente estreia, JP ressalta a expectativa para viver esse momento. "É um sentimento de realização muito grande. Sempre almejei jogar essa competição, e agora quero aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Creio que o Campeonato Brasileiro seja um dos mais equilibrados do mundo, há muitos times fortes e, por jogar no Santos, temos uma responsabilidade muito grande de estar sempre atacando os adversários e buscando as vitórias. Estou bastante motivado e espero que possamos fazer uma grande campanha e dar orgulho à torcida. Nós, jogadores, abrimos mão de muita coisa desde cedo para alcançar um patamar como esse – jogar no Santos, disputar grandes competições... Mas sempre estive muito focado, porque esse sempre foi o meu sonho. Graças a Deus e a muita dedicação, consegui realizar muitos sonhos no futebol, como assinar o meu primeiro contrato profissional, ser convocado pela Seleção Brasileira, ser campeão pela Seleção Brasileira, jogar a Copinha, e depois ser integrado ao time principal. Estou muito feliz de estar vivendo tudo isso e espero que seja apenas o começo de uma linda história em minha carreira."



Já consolidado na equipe santista, João Pedro teve grande importância na temporada passada e foi peça fundamental para a campanha que culminou com a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. O lateral relata como é a rotina de um atleta profissional e os desafios para se manter entre os melhores. "A gente costuma falar que o mais difícil não é chegar, mas sim se manter. No futebol de alto nível, você precisa estar sempre em evolução, física e mentalmente. A competitividade é muito grande, então não dá para se acomodar. É fundamental ter disciplina, cuidar do corpo, seguir evoluindo e estar preparado para os momentos decisivos. Além disso, o aspecto emocional também é muito importante – saber lidar com a pressão, com as críticas e com as expectativas é parte do processo. É um trabalho que vai muito além do que as pessoas veem em campo. Os jogos, na verdade, são apenas um reflexo de toda a preparação que fazemos no dia a dia – desde a parte física, técnica e tática até os cuidados com a alimentação e o sono. Praticamente tudo o que fazemos tem o objetivo de estarmos em nossa melhor forma para atuar e performar bem."

O início do sonho

Nascido em Bauru, do Jardim Solagem, bairro da zona oeste da cidade, João Pedro Chermont conheceu o futebol desde pequeno e se apaixonou pelo esporte. Incentivado pelos pais, Silvia Chermont e João Crema Junior, o garoto iniciou sua trajetória no futsal ainda criança. "Comecei no futsal do Sesi Bauru com 6 anos e, aos 8, já jogava pelo Chute Inicial Bauru na Copa Semel. Aos 10, passei para o futebol de campo e participei de vários campeonatos municipais. Com 11 anos, jogando pela escolinha Craques do Futuro, do professor Leandro Barbosa, competi em diversas cidades da região e conquistei vários títulos. Em 2017, disputei o Campeonato Paulista Sub-11 pelo Craques do Futuro, em uma parceria que eles fizeram com o Noroeste. Fui bem e me destaquei em um jogo contra o Santos, na semifinal. Depois disso, fui chamado para fazer testes em Santos e acabei aprovado. Minha família teve um papel fundamental em toda essa caminhada: sempre me apoiou, incentivou e esteve ao meu lado nos momentos bons e também nos mais difíceis."

Com grande parte da família residindo em Bauru, JP lembra com carinho de sua cidade natal e diz que passa um filme quando recorda de onde tudo começou. "Gosto de dizer que Bauru foi onde tudo começou. Foi lá que nasci, dei meus primeiros chutes e descobri a paixão pelo futebol. Desde pequeno, sempre sonhei em me tornar jogador profissional e, sempre que penso nisso, passa um filme na cabeça com tudo o que vivi até hoje. Tenho muito carinho pela cidade e levo um pouco dela comigo aonde vou. E agora, poder representar Bauru em um dos maiores campeonatos do país é uma alegria imensa."