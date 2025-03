Caminhão tomba em rodovia de Botucatu e espalha carga no canteiro

Um caminhão tombou neste sábado (29) na rodovia João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e a carga transportada ficou espalhada no canteiro central. O acidente ocorreu por volta de 5h no quilômetro 9.



O caminhão Volkswagen Constellation trafegava no sentido Interior-Capital, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo chegou a bater na defensa metálica antes de tombar lateralmente. O condutor não se feriu, mas parte da carga caiu no canteiro central da rodovia.



Equipes da concessionária Rodovias do Tietê, que administra a via, foram acionadas para remover as mercadorias e o veículo do local. O trecho foi temporariamente interditado para a realização dos trabalhos. As causas do acidente serão investigadas.