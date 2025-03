Homem é socorrido após sofrer 14 perfurações com faca em Jaú

Um homem de 42 anos foi socorrido após sofrer 14 perfurações com faca na manhã deste sábado (29) em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Porém, as lesões foram pequenas e superficiais, nas costas, e ele não corre risco de morte.



O caso foi registrado por volta de 7h, quando a vítima, um morador em situação de rua, deu entrada na Santa Casa da cidade. Segundo a Polícia Militar, acionada pela unidade às 11h, o homem estava desorientado e não soube informar a identidade do autor das agressões.



Como nenhuma das perfurações foram profundas, não foi preciso suturá-las. Os ferimentos foram protegidos com curativos. O paciente permaneceu em observação na Santa Casa.