Com cabeça ferida, idoso morre após ser encontrado caído em Bauru

Um homem de 85 anos morreu após ser encontrado caído em via pública, inconsciente e com um hematoma na cabeça, no Jardim São Geraldo, em Bauru. No local onde a vítima estava, havia grande quantidade de vômito, segundo informações prestadas pelo Samu na ficha de comunicação do óbito. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado no Plantão da Polícia Civil como morte suspeita.



O caso foi registrado às 15h20 desta sexta-feira (28) na quadra 10 da alameda Flor do Amor. Segundo o BO, não há registro de ocorrências policiais envolvendo o nome do idoso. Ele foi encontrado caído na rua com um hematoma na parte posterior esquerda da cabeça e estava em parada cardiorrespiratória e cianótico (com coloração azulada).



Na ficha encaminhada pela assistência social do Pronto-Socorro Central (PSC) ao Plantão da Polícia Civil, consta que havia "grande quantidade de vômito no local" e que a equipe do Samu responsável pelo atendimento da ocorrência realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 45 minutos, sem sucesso.



O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para realização de exames necroscópico e toxicológico. A família da vítima já foi comunicada pelo PSC sobre o óbito.