Somos Vôlei Bauru vence na Liga de Bauru e segue invicto em 2025

Com seu elenco 58+, o SVB (Somos Vôlei Bauru) venceu os três jogos que disputou neste sábado (29), no Ginásio Municipal Odécio Vieira Portes, em Areiópolis, pela estreia na Liga de Voleibol de Bauru. Placares: SVB 2x0 Duartina (15x06/15x05); SVB 2x0 Lençóis Paulista (15x09/15x07); SVB 2x0 Areiópolis (15x11/15x06).



Projeto inclusivo com jogadoras da melhor idade, o time do técnico Carlos Lenta repetiu a performance da primeira rodada da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) quando, no dia 9, no ginásio “Azulão” da Bela Vista, em Bauru, superou Lins, Areiópolis e Piratininga em quatro partidas (duas do 58+, uma do 58+ e uma do 45+).



Criado em 2023, o Somos Vôlei Bauru segue invicto em 2025 e, a exemplo do ano passado, conta com apoio de transporte da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Interessados em patrocinar a iniciativa podem entrar em contato pelo (14) 98828-8365.



Serviço

Treinos do Somos Vôlei Bauru: quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h, no ginásio Darcy César Improta (avenida Engenheiro Edmundo Coube, quadra 2, Núcleo Geisel)



Redes sociais: @somosvolei.bauru