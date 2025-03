Em bike motorizada, jovem colide com caminhão e é levado ao HB

Um acidente de trânsito na quadra 36 da avenida Comendador da Silva Martha, zona sul de Bauru, deixou o condutor de uma bicicleta motorizada com ferimentos que podem ser graves. Ele tem 15 anos e foi conduzido inicialmente ao Pronto-Socorro (PS) Central e depois ao Hospital de Base (HB), com suspeita de trauma no abdômen.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o acidente ocorreu neste sábado (29), por volta de 9h40. O condutor do caminhão, um Ford Cargo, informou aos policiais militares que atenderam à ocorrência ter ouvido um barulho quando realizou uma conversão à direita, no sentido centro-bairro. Ele não estava mais no local do acidente quando falou com os PMs, mas estava nas proximidades.



O motorista relatou que parou o caminhão e, ao descer do veículo, verificou que uma bicicleta motorizada havia colidido com a lateral direita do caminhão. Logo a seguir, o Samu foi acionado e levou o condutor da bicicleta ao PS. O BO foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.