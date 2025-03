Transformar vidas: chega em Bauru novo conceito de bem-estar

A Linnùr clínica , inaugurada recentemente, destaca-se pela variedade de serviços que oferece, combinando cuidados físicos, de saúde, beleza e bem estar, A idealizadora, Dra. Juliana Santos, une medicina estética e integrativa para cuidar de cada paciente de uma forma única e completa.



O espaço se destaca por não ser apenas mais um espaço de saúde física para tratar queixas, sintomas e beleza. O propósito e o comprometimento vai além: devolver às pessoas saúde e confiança, por meio de resultados, acolhimento e cuidado.



O espaço reúne diversas especialidades em um único local. Entre os serviços oferecidos, estão o Pilates personalizado, a dermatologia estética avançada, a fisioterapia pélvica e urologia, a quiropraxia, ortopedia e reabilitação. Além do espaço SPA LR. O objetivo, segundo Juliana, é proporcionar um atendimento completo, adaptado às necessidades individuais de cada paciente.



O estúdio de Pilates da Linnùr, por exemplo, é projetado para atender desde quem busca alívio para dores, até quem deseja melhorar o desempenho em atividades físicas. Um diferencial é o estúdio de fotografia, que permite a análise detalhada da postura. "Os instrutores utilizam essa ferramenta para a realização de uma avaliação postural logo no primeiro contato, mostrando visualmente o que precisa ser ajustado acompanhando mensalmente as evoluções de cada um" além disso, o estúdio se destaca por possuir um aparelho específico complementando ainda mais o tratamento.



Já a sala de dermatologia é voltada para procedimentos de harmonização facial, corporal e emagrecimento. O espaço conta com opções variadas de intervenções que vão desde as minimamente invasivas até aparelhos de alta tecnologia avançados, como lasers, Ultraformer MPT, preenchimentos faciais e corporais, etc.



Durante a inauguração, foi anunciada uma parceria com Clara Ruiz, mestre em cosmetologia e ciências farmacêuticas, reconhecida internacionalmente por sua experiência no desenvolvimento de produtos cosméticos e atualmente pesquisadora da marca The Ordinary. Ela ficará na linha de frente para o desenvolvimento de uma linha exclusiva de produtos para a Linnùr clínica, integrando os avanços da cosmetologia aos tratamentos oferecidos, tanto na dermatologia quanto no SPA.



O espaço destinado para a fisioterapia pélvica e urologia, por sua vez, trata de disfunções como incontinência urinária, "perda de xixi", disfunções sexuais, fisioterapia urológica após prostatectomia, um problema pouco discutido, mas que afeta a qualidade de vida de muitas mulheres e homens também. "Utilizamos um aparelho moderno, com feedback visual em tempo real, permitindo que o paciente acompanhe sua evolução diretamente na tela, na primeira consulta conseguimos identificar a disfunção, incluindo o laudo", detalha a idealizadora.

Além de todos os tratamentos citados, a clínica conta com o exclusivo SPA LR, um verdadeiro refúgio de relaxamento e autocuidado. Comprometido em promover relaxamento, tratamento capilar e bem estar, o SPA convida a reconexão pessoal, oferecendo tranquilidade e renovação em cada detalhe. Uma experiência focada em revitalizar o corpo e a alma dos seus visitantes. O catálogo variado de serviços do SPA LR proporciona desde banhos terapêuticos até tratamentos capilares personalizados.



"Buscamos que o paciente encontre equilíbrio por meio de desconexão do cotidiano e reconexão consigo mesmo, promovendo melhora da ansiedade, estresse, relacionamento interpessoal etc. Temos opções que vão de uma hora a quatro horas e meia no nosso refúgio", afirma Juliana.

Serviço

A clínica opera com horários previamente agendados para todas as especialidades. O atendimento, que prioriza a excelência e a criação de um ambiente acolhedor e seguro, ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e, aos sábados, das 7h ao meio-dia.



Localizada na rua Machado de Assis, 17-53, a Linnùr se posiciona como a única clínica em Bauru a oferecer um portfólio tão abrangente. "Queremos ir além do cuidado tradicional. Nossa missão é transformar vidas por meio de um atendimento ético, inovador e humanizado", conclui a idealizadora, Dra. Juliana Santos. Mais informações e agendamentos: (14)99682-0501.