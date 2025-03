Ex-secretário Ricardo Olivatto morre aos 49 anos em Bauru

Morreu na noite desta sexta-feira (28), aos 49 anos, o ex-secretário de Obras de Bauru Ricardo Olivatto. Ele foi vítima de um infarto.



Muito conhecido no município, Olivatto deixa a esposa Daniele, dois filhos, mãe e irmã. Seu velório ocorre neste sábado (29), no Centro Velatório Terra Branca, e o enterro será às 16h, no cemitério Jardim dos Lírios.



Ricardo esteve à frente da Secretaria de Obras durante o governo Gazzetta (2017-2020).



Engenheiro civil formado pela Universidade de São Paulo (USP), Olivatto era especializado em grandes obras e trabalhou em grandes empresas do ramo. Nos últimos anos, atuava na IBL Construções e Energia. Ele foi também gerente de produção na Usina Hidrelétrica Curuá-Uma, no Pará, e comandou projetos na empreiteira Camargo Corrêa durante mais de uma década.



O ex-prefeito Clodaldo Gazzetta lamentou a morte em suas redes sociais. "Um profissional exemplar, sempre dedicado a sua profissão e a família, guiado pela ética e pelo compromisso com as pessoas e o bem comum. Sua partida deixará saudades em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Meus sentimentos à Dani, seus filhos e toda a família. Que Deus conforte seus corações", disse.