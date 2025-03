Bebê de 34 dias morre por asfixia durante o sono da mãe

Uma recém-nascida de 34 dias morreu por asfixia durante o sono da mãe, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no último sábado (29). O óbito foi registrado no Plantão Policial do município. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a mãe ficou em estado de choque.



Ela contou que amamentou a filha antes de dormirem. Ainda de acordo com o documento, a mulher estava sozinha com a bebê e teve um sono profundo. Ao acordar, viu a filha roxa, já sem vida. Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar socorro e atestou o óbito no local.



De acordo com o BO, a causa da morte foi asfixia, possivelmente porque a criança regurgitou, impedindo a expulsão do conteúdo gástrico, o que pode ter bloqueado a entrada de oxigênio, consta do registro policial.