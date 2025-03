Bauru Basket recebe o Caxias do Sul e inicia sequência decisiva

Após a pausa para o Jogo das Estrelas, o Bauru Basket volta à quadra neste sábado (29), às 18h, no ginásio Panela de Pressão, para enfrentar o time do Caxias do Sul. Válido por mais uma rodada do NBB Caixa, o confronto marca o início de uma sequência decisiva para o Dragão: serão cinco jogos seguidos em casa, os últimos antes do início dos playoffs. O duelo será transmitido ao vivo pelo YouTube da Liga Nacional e da UOL TV, além da plataforma de streaming Basquet Pass.



A equipe bauruense ocupa a 7ª posição na tabela, com 55,2% de aproveitamento (16 vitórias e 13 derrotas). Apesar de o time gaúcho estar no pelotão de baixo (15º lugar, com 35,5% de aproveitamento), os adversários vêm em ascensão - três vitórias nas últimas quatro partidas. O técnico Paulo Jaú fez um alerta sobre o bom momento e comentou sobre a preparação dos últimos dias.



"A gente vinha de uma semana puxada, com três jogos fora de casa. Então, aproveitamos esse período de pausa para o Jogo das Estrelas para recuperar fisicamente alguns jogadores e preparar nossa equipe para a reta final da fase de classificação. Sabemos que a partida contra o Caxias será muito dura. A equipe deles evoluiu muito, vem ganhando jogos importantes contra times da parte de cima da tabela. Precisamos entrar atentos, focados em neutralizar as qualidades do time adversário", destacou o treinador.

Reencontro

O duelo contra o Caxias será especial para a torcida bauruense: este será o primeiro retorno de Larry Taylor ao ginásio Panela de Pressão após sua saída do Dragão na temporada passada. Ídolo do clube, o "Alienígena" conquistou os títulos de dois Campeonatos Paulistas, duas Ligas Sul-Americanas, uma Liga das Américas e um Torneio Interligas. Somando os 13 anos de suas duas passagens, o norte-americano naturalizado brasileiro também lidera diversos rankings históricos do time no NBB Caixa: jogos disputados (439), pontos (5.292), rebotes (1.840) e assistências (1.648).



O armador Dontrell Brite, que jogou ao lado de Larry por três temporadas, comentou sobre o reencontro: "O Larry se tornou um grande amigo. O pessoal brincava que ele era meu irmão mais velho. Sei que ele conhece muito bem a pressão que a nossa torcida faz por aqui, mas, dessa vez, ele vai estar do outro lado. Então, apesar do carinho, vamos para cima dele, tentar vencer e, quem sabe, dar algum drible nele", brincou o "The Flash".

Desfalques e retornos

Para o confronto, o técnico Paulo Jaú terá o retorno do ala Wesley Mogi, que ficou de fora do último jogo contra o Franca devido a um problema no quadril. Por outro lado, o ala/pivô Gemerson Barbosa segue como desfalque. O camisa 6 se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e deve retornar às quadras apenas no fim de abril, já nos playoffs.

Ingressos