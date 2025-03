Vamos refletir!!!

Vocês já se depararam com a situação que nós estamos vivendo. Estamos num total colapso, somente notícias ruins que nos provocam mal-estar. Concordam ou não?! Diariamente temos notícias de roubos de celulares durante o dia, às vezes os ladrões são presos, mas após alguns dias são soltos e voltam para as ruas para cometerem os mesmos delitos.



Será que o nosso país não está sendo governado como deveria, será que os nossos magistrados não se convencem que as leis deveriam ser mais rígidas, mais presídios, sem saidinha dos presos etc? A situação inclusive nas escolas está totalmente ao contrário do que deveria estar, alunos não respeitam mais os professores, quando os professores chamam a atenção de alguns alunos insubordinados os mesmos chegam nas suas casas e comentam o ocorrido para os seus pais e os seus pais ligam para as escolas fazendo críticas aos professores.



Na minha época de adolescente, nas escolas os alunos que desobedeciam os professores ficavam de castigo e ainda levavam para a sua casa uma recriminação por escrito e após a leitura efetuada pelos seus pais ainda levavam um surra. Meu Deus, como a coisa mudou!



Outra situação, vocês já pararam para pensar no que está acontecendo na Câmara Municipal de Bauru? Esse montão de vereadores, "evidentemente com algumas exceções", sempre estão de joelhos para a prefeita municipal. Essa situação em que o vereador Borgo está passando relativamente ao assunto da Comissão Processante é de dar náuseas, não acham?!



E, para completar, anteontem o resultado do julgamento dos ministros do STF, que colocaram o ex-presidente Bolsonaro como réu. Será que esse julgamento também não teve a pressão do atual presidente da República, que já esteve preso 580 dias em Curitiba quando ficou mais do que provado o que aconteceu nas diligências da Lava Jato?!