Morre motorista de caminhão que tombou em rodovia de Bauru

O motorista de um caminhão que tombou na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, morreu no local do acidente, registrado no início da tarde desta quarta-feira (30). O veículo, que estava carregado com limões, sofreu o acidente no quilômetro 345 da via, sentido Bauru–Lins, na altura do bairro Colina Verde. Uma faixa da pista foi interditada. O nome da vítima não havia sido divulgado até o momento, e o boletim de ocorrência ainda será registrado.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas do serviço e também do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação no caminhoneiro, que estava em parada cardiorrespiratória. No entanto, o quadro não foi revertido.

A reportagem apurou que o veículo descia pela alça de acesso, vindo do bairro Colina Verde, em baixa velocidade. Os freios não teriam sido acionados. O Samu levantou a hipótese de que o motorista possa ter passado mal, o que teria causado o acidente. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.