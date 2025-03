Bauru: grupo é detido pela PM após furtar carros e trocar placas

Dois jovens foram presos pela Polícia Militar (PM) e dois adolescentes foram apreendidos, na manhã desta sexta-feira (28), em Bauru, suspeitos de furtarem dois carros na região, em Pederneiras e em Arealva, e trocarem as placas. Os veículos foram recuperados e devolvidos aos proprietários.



Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, equipe da PM em patrulhamento pela região do Jardim Gerson França avistou Gol de cor vermelha na rua Dona Marieta França e, ao consultar a placa, ela constou como sendo de um Gol azul furtado horas antes em Arealva.



Os policiais passaram a monitorar o carro a distância e viram quando um homem abriu a porta e retirou uma caixa de ferramentas. O suspeito, de 19 anos, foi abordado, juntamente com um jovem de 18 anos, e acabou revelando que o Gol azul estava em outro imóvel, no Jardim Vânia Maria.



Outra equipe policial foi até o local indicado, onde estavam dois adolescentes de 17 anos, e encontrou o veículo, que ostentava as placas originais do Gol vermelho. Em consulta ao emplacamento, a PM descobriu que o Gol vermelho também havia sido furtado horas antes, mas em Pederneiras.



Os jovens acabaram admitindo que, durante a madrugada, foram até as cidades vizinhas, acompanhados dos adolescentes, e furtaram os dois carros. Na sequência, trocaram as placas e "dividiram" os produtos do crime. Já os adolescentes, indagados, alegaram desconhecer a origem do Gol azul.



Na primeira residência, a PM encontrou, ainda, sistema de som automotivo, também furtado de madrugada em Pederneiras, moto Honda CG 150 Titan com chassi suprimido, baterias automotivas, ventilador, bicicletas e celulares, que os suspeitos admitiram serem produtos de furto em datas anteriores.



Os dois jovens foram autuados em flagrante por furto, corrupção de menor, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo e permaneceram presos, à disposição da Justiça. Já os adolescentes foram apreendidos pelos atos infracionais e conduzidos à Fundação Casa.