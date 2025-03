Motociclista morre dois dias após acidente na Rondon em Bauru

Um motociclista morreu dois dias após envolver-se em um acidente na rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Bauru. Servidor público municipal, Luís Oliveira estava internado em estado grave, mas, devido às múltiplas lesões, não sobreviveu.



O óbito foi registrado na noite deste sábado (29), quando a família autorizou a doação de órgãos do paciente. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Não há, até o momento, informações sobre o horário e local do velório e sepultamento da vítima.



O acidente foi registrado na noite de quinta-feira, na altura do quilômetro 344 da rodovia, no sentido Capital-Interior. Luís estava voltando do trabalho em sua moto Honda Titan quando foi atingido por um veículo que trafegava na mesma direção. Segundo relato de parentes e amigos nas redes sociais, a condutora do carro foi presa por embriaguez ao volante e liberada após pagar fiança de R$ 3 mil.



Luís sofreu traumatismo crânio-encefálico e fraturas em várias partes do corpo. Ele permaneceu por dois dias em coma e teve a morte cerebral confirmada no sábado, quando os trâmites para a doação de órgãos foram iniciados.



Nas redes sociais, familiares e amigos renderam homenagens ao servidor público, que trabalhava como motorista na Secretaria Municipal de Educação. Luís foi descrito como uma pessoa querida por todos, um homem generoso, bom pai, marido, filho e colega de trabalho.