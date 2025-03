Em retorno de Dani Lins, Sesi vence Jogo 1 contra o Fluminense

O Sesi Vôlei Bauru dominou o Fluminense na primeira partida das quartas de final da Superliga 2024/2025. O time bauruense venceu por 3 sets a 0 (25/15; 25/14; 25/16) na noite dessa sexta-feira, 28, na Arena Paulo Skaf.



O retorno das quartas de final será no Rio de Janeiro. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Fluminense no dia 3 de abril, quinta-feira, no Ginásio da Hebraica, às 18h, com transmissão do Sportv 2. Se vencer fora de casa, o time bauruense estará classificado para as semifinais do torneio.



Ao final do jogo, Dani Lins foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 19 pontos.



Homenagem em retorno de Dani Lins



Além da grande vitória na noite da sexta-feira, o Sesi Vôlei Bauru também celebrou o retorno de Dani Lins às quadras: É uma honra reconhecer sua dedicação e comprometimento, sempre demonstrando empenho e profissionalismo dentro e fora das quadras. Sua determinação, disciplina e espírito de equipe são uma referência para todos que acompanham sua jornada. Com esforço contínuo e paixão pelo voleibol, você se tornou um símbolo de excelência e superação. Mais do que uma atleta vitoriosa, você é a personificação da Pedagogia do Exemplo, inspirando pelo que faz, ensina e representa.



O jogo



Na abertura das quartas de final, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Mayhara, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.



O primeiro set começa muito equilibrado, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. O Sesi Vôlei Bauru conquista a primeira vantagem na pressão de saque e bloqueio, pontuando no fundamento e abrindo 13 a 11 na primeira parada do Fluminense. O time bauruense segue com pressão nos saques e dificulta a virada de bola do time carioca, que para novamente em 16 a 11. A equipe da casa cresce defensivamente e segura o ataque tricolor, dominando o set e abrindo mais vantagem, até fechar em 25 a 15.



O Sesi Vôlei Bauru começa o segundo set com amplo domínio, forçando nos saques e induzindo o Fluminense aos erros na virada de bola. O time da casa abre 4 a 0 e força a parada do tricolor carioca. A equipe bauruense pontua nos bloqueios e o Fluminense segue com alto número de erros na parcial, parando novamente em 9 a 2. O Sesi Vôlei Bauru segue com eficiência alta nos contra-ataques e abre larga vantagem, mas para pela primeira vez na sequência de pontos do visitante em 20 a 10. O domínio no set segue para o lado bauruense, até o Sesi Vôlei Bauru fechar em 25 a 14.



O time da casa segue com o ritmo alto de pressão no saque, tendo sucesso nos contra-ataques e abrindo rápida vantagem em 9 a 5, forçando o primeiro pedido de tempo do Fluminense. A equipe tricolor consegue conectar pontos em sequência, contando também com erros do Sesi Vôlei Bauru, que para pela primeira vez em 15 a 12. O time da casa responde rápido, faz dois pontos em sequência e força o segundo pedido de tempo do Fluminense em 17 a 12. O Sesi Vôlei Bauru segura o ataque do tricolor carioca, abre mais vantagem na reta final do set até fechar em 25 a 16.