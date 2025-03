Rodovia Jaú-Barra terá trechos com 'Pare e Siga' neste sábado

Barra Bonita - Neste sábado (29), a concessionária ViaPaulista realizará serviços de reparo no pavimento da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), nos quilômetros 172+900 e 172+831 (dispositivo de retorno), nas proximidades da saída da avenida Arthur Balsi, entre Barra Bonita e Jaú, em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru).



Para garantir a segurança e organização do tráfego, o sistema "Pare e Siga" será implantado em três pontos da rodovia. Esse sistema permite que os veículos sigam em uma faixa de cada vez, de forma alternada.



A operação estará sob a gestão da concessionária, que orienta os motoristas a respeitarem a sinalização de trânsito, seguirem as orientações no local e trafegarem com cautela durante a execução dos serviços na via.