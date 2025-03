Caso Raiane: mais dois são presos por sumiço de jovem em Pratânia

Pratânia - Polícia Civil de São Manuel prendeu nesta sexta-feira (28) outros dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Raiane do Prado, de 22 anos, que foi vista pela última vez no dia 28 de novembro de 2024, em Pratânia (70 quilômetros de Bauru), onde ela morava com a família. Um terceiro suspeito já havia sido preso em fevereiro e as investigações prosseguem para tentar esclarecer o paradeiro da vítima.



De acordo com a Polícia Civil, os dois homens tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça após investigações apontarem que Raiane teria sido levada até eles pelo primeiro investigado preso. Segundo a polícia, a jovem já teria se relacionado com um deles.



Com um dos suspeitos, também investigado por tráfico de drogas, os policiais civis apreenderam um revólver de calibre 38, municiado com seis cartuchos, que será encaminhado para perícia. Ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo.



Conforme já divulgado pelo JC, Raiane foi vista pela última vez em 28 de novembro de 2024. No dia 19 de fevereiro, homem de 67 anos suspeito de envolvimento no desaparecimento dela foi preso temporariamente pela Polícia Civil em Pratânia.



O carro dele, um Agile de cor branca, que foi flagrado por câmeras de segurança no dia em que a jovem sumiu, foi apreendido e encaminhado para a perícia.



No veículo, em um compartimento oculto no porta-malas, foram encontrados cartelas de preservativos e uma sacola plástica e documentos com resquícios de uma substância avermelhada que aparentava ser sangue, segundo a polícia. O caso segue sob investigação.