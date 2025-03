CAC suspeito de ameaçar a ex tem pistola e espingarda apreendidas

Botucatu - Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (28), uma pistola Taurus calibre 9 mm, com três carregadores, e uma espingarda calibre 12 no imóvel de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) de 40 anos suspeito de ameaçar a ex-companheira de morte.



Durante o cumprimento do mandado de busca no endereço, localizado no Conjunto Habitacional Doutor Antonio Delmanto, além das duas armas de fogo, as equipes também apreenderam 46 munições de calibre 9 mm e oito munições de calibre 12.



Apesar do investigado possuir o devido registro das armas e munições, segundo a Polícia Civil, elas foram apreendidas cautelarmente pelo fato de ele estar sendo investigado pela DDM por supostas ameaças de morte feitas a sua ex-companheira.