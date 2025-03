Papagaio Giaco é encontrado em Bauru e devolvido aos tutores

O papagaio-cinzento Giaco, de 8 meses, que fugiu da casa onde vive com a fêmea e seus tutores no Condomínio Shangri-Lá, em Bauru, foi encontrado e devolvido. A família responsável pela ave divulgou, nas redes sociais, uma recompensa de R$ 5 mil pelo pássaro fujão.



De acordo com o tutor, um morador do município localizou o papagaio e procurou a Polícia Militar Ambiental para devolvê-lo, mas não pediu o dinheiro prometido. Ainda assim, a família faz questão de pagar.