ETEC Rodrigues de Abreu celebra 19 anos com evento em Bauru

Na manhã desta sexta-feira (28), alunos, funcionários, professores e direção se reuniram para comemorar os 19 anos da ETEC Rodrigues de Abreu, do Centro Paula Souza, em Bauru. A celebração aconteceu na quadra da escola Sarah Cavalheri Felisbino e contou com a participação de ex-alunos e do corpo docente, que destacaram a importância da instituição na cidade e seu impacto na formação profissional de milhares de estudantes ao longo dos anos.

A ETEC Rodrigues de Abreu é reconhecida como um pilar da educação técnica em Bauru, contribuindo para o desenvolvimento da região e capacitando jovens para o mercado de trabalho.





Fotos: Douglas Willian