Idoso de 83 anos morre em decorrência da dengue em Bauru

Um idoso de 83 anos, morador de Bauru, morreu em decorrência da dengue, informa o Departamento de Saúde Coletiva do município. De acordo com o órgão, ele apresentou os primeiros sintomas no dia 4 de março e, apenas 48 horas depois, no dia 6, foi a óbito.



O departamento da Secretaria Municipal de Saúde acrescenta que o paciente não tinha comorbidades nem histórico de deslocamento. Ele estava internado em um hospital público da cidade. A secretaria lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.



Conforme noticiado pelo JCNET, a doença também foi responsável pela morte da jovem Laísa Angélica Motta Silva, de 23 anos, conforme relatam seus familiares, que apresentaram atestado de óbito. O caso, porém, ainda não foi confirmado pelo município.

Número de casos

Em 2025, até o momento, Bauru registra 3.738 casos confirmados de dengue, outros 2.371 suspeitos, um óbito confirmado e mais dois em investigação. Também foram notificados seis casos de chikungunya, além de cinco suspeitos.



A Secretaria de Saúde de Bauru informa que mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com vistorias em imóveis e mutirões nos bairros para recolhimento de materiais inservíveis.



"A população deve colaborar com a eliminação dos criadouros, descartando corretamente qualquer recipiente que possa acumular água, verificando ralos, calhas e caixas d'água, além de manter quintais, calçadas e terrenos limpos", cita a nota da pasta.



