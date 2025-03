Somos Vôlei Bauru estreia com três jogos neste sábado

Projeto inclusivo com jogadoras da melhor idade, o SVB (Somos Vôlei Bauru) é uma das equipes participantes da Liga de Voleibol de Bauru que, neste sábado (29), com abrangência regional, inicia sua temporada de 2025.



O time do técnico Carlos Lenta entra em quadra com o elenco 58 para enfrentar Duartina (9h), Lençóis Paulista (9h30) e Areiópolis (11h). As partidas serão realizadas no Ginásio Municipal Odécio Vieira Portes, em Areiópolis.



A competição, que vai até novembro, conta com representantes de 13 cidades, entre as quais, Avaré, Santa Cruz do Rio Pardo, Assis, Macatuba e Salto Grande. As categorias 45 e 68 também terão jogos no decorrer do ano.



Paralelamente, o Somos Vôlei Bauru disputa a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Na primeira etapa, em 9 de março, a equipe atuou com elencos 68 , 58 e 45 e, no ginásio "Azulão" da Bela Vista, venceu seus duelos contra Lins, Areiópolis e Piratininga, todos, por 2 sets a 0 - no voleibol adaptado, um jogo tem, no máximo, três sets.



A segunda etapa em Bauru ocorrerá durante o mês de abril - data exata e local serão divulgados em breve.



Criado em 2023, o Somos Vôlei Bauru já acumula vitórias e títulos em competições oficiais da modalidade e conta com apoio de transporte da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer). Interessados em patrocinar a iniciativa podem entrar em contato pelo (14) 98828-8365.



Serviço

Treinos do Somos Vôlei Bauru: quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h, no ginásio Darcy César Improta (avenida Engenheiro Edmundo Coube, quadra 2, Núcleo Geisel)

Redes sociais: @somosvolei.bauru. Informações à imprensa: (14) 9 8113-1949