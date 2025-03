Veja interdições programadas para esta sexta-feira em Bauru

A Emdurb informou que realizará interdições em diferentes pontos da cidade nesta sexta-feira (28) para serviços de pintura viária.



A partir das 7h, o cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com as ruas Antônio dos Reis e Monteiro Lobato será interditado para a pintura de faixas de pedestres.



No mesmo dia, às 13h30, será a vez do cruzamento da Rodrigues Alves com as ruas Guaicurus e Xingu passar pelo mesmo serviço.



Além disso, a partir das 7h30, haverá interdição parcial no quarteirão 18, lado ímpar, da Avenida Comendador José da Silva Martha para a pintura de ciclofaixa.



A sinalização será feita pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT). A Emdurb pede atenção redobrada aos motoristas que circulam pelas áreas afetadas.