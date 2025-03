Câmara antidemocrática

Preocupante esse levantamento feito e publicado pelo Estadão (23/03) sobre como votariam os 513 deputados da Câmara, se for ao plenário o projeto que concede anistia aos acusados e condenados pela tentativa de golpe de Estado, em 08/01/23.



Sem ainda incluir Jair Bolsonaro, 171 parlamentares disseram que votariam a favor. Que pode ser bem maior já que dos 513 deputados 92 não quiseram responder e outros 135 não retornaram o contato. Ou seja, somente 115 de forma enfática disseram serem contra essa anistia. Já incluindo o nome de Bolsonaro, o número de votos a favor diminui para 105.



Dos contra, aumenta para 159, e dos que não quiseram responder e não deram retorno, somaram 249 parlamentares.



Que na minha modesta opinião temos hoje uma Câmara Federal infestada de antidemocráticos que torcem pelo sistema do ferrolho da ditadura para que novamente seja calada a voz do povo brasileiro.



Que mediocridade...