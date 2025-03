Perua pega fogo em rodovia e ocupantes conseguem escapar ilesos

Pederneiras - Uma perua Kombi que trafegava pela rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), que liga Pederneiras a Boraceia, pegou fogo na noite desta quinta-feira (27), na altura do quilômetro 157 mais 300 metros, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Os ocupantes conseguiram escapar sem ferimentos.



Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo seguia no sentido sul quando, por razões a serem esclarecidas, por volta das 19h, um incêndio teve início.



Ao perceber as chamas, o condutor, que havia saído de Bauru sentido Pederneiras, parou no acostamento. Ele e o passageiro conseguiram desembarcar da perua sem lesões antes que o fogo se alastrasse.



Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e o trânsito no local ficou bloqueado nas duas pistas durante aproximadamente uma hora para que o Corpo de Bombeiros atuasse no combate ao fogo.