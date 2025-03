Motociclista morre em acidente na rodovia Bauru-Ipaussu

Um motociclista de 64 anos morreu na tarde deste sábado (29) em uma colisão na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Bauru. Segundo informações prestadas pela Polícia Rodoviária, a vítima, J.C.S. (apenas as iniciais do nome foram divulgadas) morreu no local do acidente.



A ocorrência foi registrada por volta das 15h20 no quilômetro 238 mais 600 metros, na altura do trevo de acesso ao Residencial Lago Sul, no sentido Bauru-Piratininga. J.C.S. conduzia uma moto Triumph Tiger XRX com placa de São Paulo, quando, por motivos a serem esclarecidos, atingiu a traseira de um Vectra com placas de Bauru, que trafegava na mesma direção.



Com o impacto, o motociclista foi projetado em direção ao canteiro central e não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), os cinco ocupantes do carro não se feriram. Durante o atendimento da ocorrência, realizado por equipes da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Samu, concessionária Cart e Polícia Científica, uma das faixas de rolamento da rodovia permaneceu interditada.