Suspeito de crimes é preso com arma e R$ 65 mil em casa em Bauru

Um homem suspeito de envolvimento na receptação de produtos de roubo e tráfico de drogas foi preso em flagrante por policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, nesta quinta-feira (27), com uma arma de fogo ilegal e R$ 65 mil em dinheiro, de origem não informada, guardados dentro de sua residência.



De acordo com a Polícia Civil, apurações realizadas pela especializada indicavam que, além da receptação de produtos ilícitos e do comércio de entorpecentes, o investigado também alugaria arma de fogo para práticas criminosas. Nesta quinta-feira, equipes cumpriram mandados de busca em endereços ligados a ele, todos no Jardim Nova Esperança.



O suspeito foi encontrado em sua residência. No quarto dele, no interior de uma caixa de sapatos, foram localizados R$ 65 mil em dinheiro, cuja origem não foi revelada. Em uma adega pertencente ao homem, os policiais civis apreenderam sob um balcão um revólver calibre .22, municiado, e com a numeração, mas sem a devida documentação.



O investigado foi conduzido à sede da DIG e autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça. Já o dinheiro foi apreendido. "As investigações prosseguem, tanto em relação à arma de fogo, que foi encaminhada para perícia criminal para os devidos exames, como em relação aos valores", revela a Polícia Civil em nota.