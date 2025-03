Polícia flagra despejo ilegal de poluente às margens de córrego

Bariri - A Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) flagrou, na tarde desta quarta-feira (26), uma carreta despejando irregularmente um líquido poluente às margens de um córrego no bairro Palmital. O motorista foi preso em flagrante, mas pagou fiança e irá responder pelo crime em liberdade.



Segundo a polícia, o indiciado estava esvaziando o conteúdo do tanque do veículo, composto por dejetos orgânicos, na área de manancial. A irregularidade também foi flagrada por fiscal ambiental da prefeitura. O homem irá responder com base na Lei de Crimes Ambientais, por causar poluição.