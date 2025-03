GCM de Botucatu prende foragido há 21 anos por homicídio em PE

Botucatu - Por meio da "Muralha Virtual", a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) conseguiu prender, nesta quarta-feira (26), um homem de 49 anos que estava foragido há 21 anos por um homicídio cometido no Estado de Pernambuco.



Equipe em deslocamento para atender ocorrência recebeu informação, via Centro de Operações Integradas (COI), que o dono de uma Honda CG que havia passado por câmera de monitoramento na rodovia Antônio Butignoli, no sentido Unesp, era procurado pela Justiça.



O veículo foi abordado pelos guardas civis em uma rotatória nas imediações de um hospital. Na cintura do condutor, que tinha um mandado de prisão em aberto desde 2004 por homicídio qualificado, os agentes encontraram uma faca de porte médio, além de R$ 572.



Após ser informado sobre o mandado de prisão, o homem foi levado à sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu para o registro do boletim de ocorrência (BO) de captura de procurado e, posteriormente, permaneceu preso, à disposição da Justiça.