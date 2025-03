Frente fria se aproxima e pode trazer chuvas para Bauru e região

Uma nova frente fria que avança pelo estado de São Paulo deverá trazer chuvas para Bauru e região, a partir deste fim de semana, aponta o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).



Segundo o órgão, na manhã deste sábado (29) e também na de domingo (30), o céu permanecerá parcialmente nublado, sem previsão de chuva. No entanto, a partir da tarde, com a formação de nuvens, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, em ambos os dias.



Na segunda-feira (31), de acordo com o IMPet, a frente fria atingirá Bauru, deixando o tempo instável e cobrindo o céu com nuvens carregadas. As temperaturas seguirão estáveis.