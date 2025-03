Carro depenado é encontrado por dona e furtado outra vez em Bauru

Imagine ter um veículo furtado, localizá-lo sem diversas peças, inclusive as rodas, e perder o que restou dele após se ausentar por apenas uma hora para buscar um guincho com o objetivo de removê-lo? Foi exatamente isso que aconteceu com uma moradora de Bauru entre domingo (23) e terça-feira (25).

Modelo 1997, o Ford Fiesta prata dela foi furtado na rua Antônio Quaggio, na Vila Seabra, onde estava estacionado regularmente, consta do boletim de ocorrência (BO).



Ainda de acordo com documento, a vítima procurou a Base Comunitária de Segurança Noroeste da Polícia Militar (PM), localizada na avenida Pinheiro Machado, para comunicar o delito. Depois, na terça-feira, uma equipe da corporação localizou o carro depenado na quadra 5 da rua Antônia Fabiano, no Parque Jaraguá, justamente no dia do aniversário da proprietária, que foi acionada e se dirigiu ao local. Seria um presente?



Não. Infelizmente, mais frustração. Por lá, constatou que o Fiesta estava sem diversos componentes: faltavam o capô, a porta traseira do porta-malas, a bateria, o rádio, o banco de trás, os carpetes e as quatro rodas com seus respectivos pneus. Os ladrões também haviam danificado o volante e o painel.



Diante do que restava, a mulher saiu em busca de um guincho especial, porque o veículo estava sem rodas. No entanto, quando voltou uma hora depois, o carro já tinha sido novamente furtado. Uma testemunha contou ter visto um caminhão de sucata recolhendo o Fiesta.