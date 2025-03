Carro furtado na região é recuperado pela PM em Bauru; VÍDEO

A Polícia Militar recuperou, no Centro de Bauru, nesta quarta-feira (26), um Gol verde furtado por dois homens, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A ação da dupla foi flagrada por uma câmera de segurança na rua André Reghine, no Jardim Santa Helena.



Segundo policiais da 1.ª e da 6.ª Companhias, que participaram da ocorrência, os ladrões abriram o carro e o empurraram, supostamente para não alertar os moradores com o barulho da ignição e do motor do veículo.



Mais à frente, eles ligaram o veículo e seguiram para Bauru. Por motivos ainda a serem esclarecidos, eles abandonaram o veículo na quadra 3 da avenida Nuno de Assis. Ambos seguem foragidos e são procurados pelas polícias dos dois municípios, por conta do registro de furto.