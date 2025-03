Sesi Bauru encerra fase contra Vôlei Renata nesta quinta

A Superliga 2024/2025 terá a reedição da final da última temporada no encerramento da fase classificatória. O Sesi Bauru (masculino) enfrenta, nesta quinta-feira (27), às 21h, o Vôlei Renata. A partida é válida pela 11ª rodada do returno da liga nacional, será disputada no Ginásio Taquaral, em Campinas, e tem transmissão do Sportv 2.



O confronto paulista será também de dois times em ótima fase na Superliga. O Sesi Bauru e o Vôlei Renata vêm de seis vitórias consecutivas na liga nacional e estão na briga direta na tabela



O time de Bauru ocupa a quarta colocação com 45 pontos, vencendo 13 das 21 partidas disputadas. Na última rodada, o campeão nacional bateu o Itambé Minas em casa, por 3 sets a 2.



Já a equipe de Campinas é a terceira, com 46 pontos somados em 17 vitórias na Superliga. O último triunfo do Vôlei Renata foi fora de casa: 3 sets a 1 contra o Neurologia Ativa.



Em caso de vitória somando três pontos, o Sesi Bauru pode chegar ao segundo lugar da Superliga, ultrapassando o Vôlei Renata e o Itambé Minas, este que chega na rodada com 47 pontos. O time mineiro terá o clássico com o Praia Clube no encerramento do returno.



Na temporada, foram disputadas duas edições do clássico paulista, com uma vitória para cada lado. O triunfo do Sesi Bauru foi na primeira fase do Paulista 2024, por 3 sets a 2 na casa do adversário. A vitória campineira foi pelo mesmo resultado: 3 sets a 2, em jogo do primeiro turno da Superliga, disputado na Arena Paulo Skaf.



Nas estatísticas, Darlan segue sendo o maior pontuador e o melhor sacador da Superliga 2024/2025. O oposto do Sesi Bauru somou 496 pontos, com 51 sendo de saque. Thiery é o melhor bloqueador do time de Bauru, com 35 pontos no fundamento. O central é destaque também no ataque, tendo o ataque mais eficiente da liga, com 54,5%.