Unimed promove aula sobre Urgência e Emergência

Nesta quinta (27), às 19h30, o Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru realizará uma aula sobre Urgência e Emergência, abordando o tema "Dor Torácica e Manejo de Síndrome Coronária Aguda na Sala de Emergência". O evento é gratuito e acontece de modo presencial no auditório do Hospital Unimed Bauru (avenida Dr. Arnaldo Prado Curvello, 10-110, no Parque Santa Terezinha, em Bauru).



A palestra será ministrada pelo médico Christiano Roberto Barros, coordenador do Pronto Atendimento do Hospital Unimed Bauru e especializado em Urgência, Emergência Médica e Terapia Intensiva (Faculdade Unimed), Cardiologia (Instituto do Coração de Marília) e em Unidade Coronária (Universidade Estadual de Campinas).



A atividade tem como público-alvo médicos emergencistas, médicos em geral e estudantes de medicina. Haverá certificado de participação. Vagas limitadas.



Para realizar a inscrição basta acessar o site oficial do Cehub - www.cehub.com.br. Outras informações pelo e-mail cehub@unimedbauru.com.br ou pelos celulares e WhatsApp corporativo (14) 99683-5956 ou (14) 99607-3652, das 8h às 17h.