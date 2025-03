Casa da Esperança lança apadrinhamento e receberá emenda quinta

Nesta quinta-feira (27), a Casa da Esperança viverá um momento marcante em sua trajetória. Às 16h, a organização social receberá a visita do deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) e da deputada estadual Dani Alonso (PL-SP), acompanhados do vereador Márcio Teixeira (PL-SP), que tem sido um apoiador da instituição.



Durante a visita, será entregue uma emenda parlamentar destinada ao fortalecimento dos serviços prestados pela OSC.



"Esse recurso será fundamental para ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende 210 crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, no contraturno escolar. Esse trabalho é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bauru e beneficia diretamente a comunidade do Núcleo Fortunato Rocha Lima", destaca o presidente da organização, Bruno Reis.



LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE APADRINHAMENTO



No período da noite, a partir das 19h, a Casa da Esperança promoverá o lançamento oficial de sua campanha de apadrinhamento e de novos programas de parceria com a iniciativa privada.



O evento acontecerá na sede da empresa HS Telecom e apresentará três iniciativas: o Selo Empresa Amiga da Infância, apresentação do Embaixador(a) da Casa da Esperança e o novo vídeo institucional da OSC.



"O programa Seja um(a) Embaixador(a) da Casa da Esperança foi criado para reconhecer e valorizar nossos parceiros, fortalecendo as contribuições que temos recebido ao longo dos anos.



Já os selos Empresa Amiga da Infância e Amigo(a) da infância, certificará empresas e pessoas que se destacam em responsabilidade social e investem em iniciativas que transformam a vida de crianças e adolescentes em busca de um futuro melhor", explica Bruno.



SERVIÇO



A Casa da Esperança está localizada na Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46, Núcleo Fortunato Rocha Lima. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (14) 3238-6936 ou pelo Instagram @casadaesperancabauru.