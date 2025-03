Ferro-velho é interditado após PM achar cabos de origem suspeita

Jaú - Um ferro-velho foi interditado nesta quarta-feira (26), no Jardim Ibirapuera, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), depois que a Polícia Militar (PM) encontrou no local diversos sacos contendo cabos de cobre de origem suspeita. O material foi apreendido para fins de investigação.



Os policiais foram até o endereço após denúncia e flagraram um caminhão sendo carregado. Segundo a PM, questionado se havia fios de cobre em meio a carga, o funcionário negou. Durante vistoria, porém, a equipe encontrou dois sacos de reciclagem contendo o material.



O galpão também foi fiscalizado e, dentro dele, mais fios de cobre foram localizados, além de outros tipos de materiais que os funcionários não souberam informar a procedência. Equipe da prefeitura interditou o ferro-velho e todo o material foi apreendido para investigação.



De acordo com a PM, o proprietário não compareceu ao estabelecimento e dois funcionários que estavam no local no momento da fiscalização foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para prestar informações. Posteriormente, eles foram liberados.