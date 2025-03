Jovem furta remédio de R$ 200 e é solto ao pagar fiança de R$ 600

Um vendedor de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quarta-feira (26), no Núcleo Habitacional Mary Dota, em Bauru, após furtar de uma farmácia um medicamento de alto custo no valor de R$ 202,00. Encaminhado ao plantão policial, ele pagou fiança de R$ 600,00 e irá responder pelo crime em liberdade.



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o jovem foi atendido pelo proprietário do estabelecimento e pediu uma caixa do medicamento de alto custo, opioide com ação analgésica, ansiolítica e sedativa, e com ação semelhante à da morfina, indicado para alívio de dores agudas ou crônicas, moderadas ou intensas.



Aproveitando um momento de distração do farmacêutico, ele furtou o remédio e deixou o local, mas foi perseguido pela vítima e contido alguns metros adiante até a chegada da PM. Questionado, confessou o crime e foi levado ao plantão policial. Autuado em flagrante, pagou fiança de R$ 600,00 e foi liberado para responder em liberdade.