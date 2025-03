Em operação, 3 são detidos e 6 tipos de drogas são apreendidos

Botucatu - Operação realizada nesta quarta-feira (26) pela Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com objetivo de combater o tráfico de drogas, resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 19 e 20 anos, na apreensão de um adolescente de 14 anos e na retirada de circulação de grande quantidade de drogas, de vários tipos.



Os dois homens e o adolescente foram flagrados comercializando entorpecentes no Conjunto Habitacional Cachoeirinha II. Com o trio, foram apreendidos 35 comprimidos de droga sintética, 308 papelotes de crack, 59 porções de maconha, 127 papelotes de cocaína, 39 papelotes de dry haxixe e seis pinos com cocaína.



Os policiais civis também localizaram seis papelotes de uma droga conhecida como "meleca", que é o óleo extraído da cannabis sativa, com altíssimo teor de THC, quatro cigarros prontos de maconha, balança de precisão e R$ 1.276,00. Os adultos foram levados à Cadeia de Itatinga e, o adolescente, à Fundação Casa.

Mandados

Também nesta quarta-feira, equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram dois mandados de prisão em decorrência de condenações pelo crime de tráfico de drogas. Os dois homens foram apresentados na sede da DIG e permaneceram à disposição da Justiça.