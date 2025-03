Bauru: condenado homem que invadiu casa e tentou asfixiar mulher

O Tribunal do Júri condenou a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, um homem que invadiu a residência de uma mulher na madrugada do dia 4 de março de 2023, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru, pediu desculpas por incomodá-la e tentou asfixiá-la, dizendo que estava lá para matá-la. Na ocasião, a vítima conseguiu escapar e imobilizar o suspeito com ajuda de outra mulher e ele foi preso em flagrante. Cabe recurso, mas o réu não poderá apelar em liberdade.



O julgamento ocorreu na última quinta-feira (20) e, por maioria, o Conselho de Sentença condenou G.R.R.C. com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP), e acatada pela Justiça, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



Na dosimetria da pena, o Juízo levou em conta os antecedentes criminais dele e o fato de a mulher ter sido atacada em sua casa, enquanto dormia. "Ela chegou a perder as forças e os sentidos, ainda que por breve tempo, a demonstrar que o delito esteve muito próximo da consumação", cita nos autos.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JC, a vítima, na época com 46 anos, dormia em seu quarto e, logo após ouvir barulho em frente ao imóvel, que imaginou tratar-se de um gato, acordou com um vulto ao seu lado. O invasor, de 27 anos, segundo ela, proferiu a frase: "Não quero incomodá-la, mas vim para te matar".



Na sequência, conforme o registro policial, o homem subiu sobre a mulher na cama para esganá-la, dando-lhe uma chave de braço no pescoço, conhecida como "mata-leão". Quando a vítima estava para desfalecer, ambos caíram da cama, e o suspeito acabou soltando-a assim que ela caiu por cima dele.



Neste momento, a moradora pegou um objeto sobre o criado-mudo e acertou o rosto do homem. Ele ainda conseguiu se levantar, mas tropeçou ao perceber que outra mulher, de 24 anos, havia acordado, perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça e foi imobilizado por ambas até a chegada da Polícia Militar (PM).