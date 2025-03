“Cozinheiro” de crack é preso em Bauru por tráfico de drogas

Um homem suspeito de “cozinhar” crack em Bauru foi preso nesta quarta-feira (26). As investigações da A 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) revelaram, ainda, que o homem seria A.L.S, 49 anos, conhecido como o “Químico do PCC”, segundo a Polícia Civil.



Em nota encaminhada ao JC, a polícia explica que o suspeito estaria fornecendo entorpecentes no peso a outros traficantes em Bauru, além de vender as drogas em sua residência, localizada no Centro.



Durante as investigações, os agentes constataram que A.L.S fazia gestos de troca com pessoas que chegavam à sua casa. Ele recebia um item, entregava outro e retornava para dentro do imóvel. O homem, que possui passagens criminais por roubo e tentativa de homicídio, utilizava dois veículos para transportar drogas: um Fiat Uno branco e um Volkswagen Gol vermelho.

A polícia representou junto à Justiça por um mandado de busca domiciliar, o que foi concedido. Na manhã desta quarta, a Deic, em conjunto com Grupo de Operações Especiais (GOE), foi até o local. Os agentes encontraram A.L.S, que tentou fugir e investiu contra os agentes com violência. No entanto, ele foi contido.



Na cozinha da residência, foi localizada uma tampa, duas facas e dois potes de sorvete plásticos, todos com restos de crack. Também havia uma balança de precisão no local. Dentro do microondas havia grandes porções de drogas.

O esquema

Segundo a Polícia Civil, o “Químico do PCC” recebia, uma vez por semana, pessoas vindas da Bolívia com 1kg de pasta base de crack no estômago, envolto em supositórios.



Durante a viagem até Bauru, os transportadores não poderiam ingerir nenhum alimento — sob risco de expelir as drogas durante a viagem. No entanto, assim que chegavam, comiam para provocar vômito. O que sobrava no estômago, era defecado depois.



Para cada quilo de pasta base, o investigado pagava R$ 2.500,00, além dos custos de viagem. O valor de dois quilos de crack ficava em torno dos R$ 9.000,00. Posteriormente, o “químico” vendia cada quilo por R$ 16.000,00.

Potes de sorvete