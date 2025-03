Zoo de Bauru auxilia jiboia a retornar ao seu habitat

O Zoológico de Bauru divulgou um vídeo em suas redes sociais, no qual uma jiboia retorna ao seu habitat natural. O animal foi encaminhado ao local após ser encontrado fora da área de mata.



Antes de voltar ao seu ambiente de origem, o réptil passou por uma avaliação veterinária pela equipe do próprio zoo. Como nada de incomum foi detectado, a jiboia foi solta em área protegida e conservada.



O Zoo Bauru está localizado no quilômetro 232 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225). O telefone para contato é (14) 3231-2632.