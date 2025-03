Trio é preso furtando casa de morador que estava fora de Bauru

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Militar enquanto furtavam praticamente todos os objetos de valor da casa de um caminhoneiro que estava fora do estado de São Paulo. O crime foi evitado por volta das 21h desta terça-feira (25), na Vila Independência, em Bauru.



Quando a viatura chegou ao local, o trio carregava uma geladeira, consta do boletim de ocorrência (BO). Segundo o documento, os três também já tinham retirado da residência uma máquina de lavar roupas, um botijão de gás, um forno micro-ondas e uma televisão. Um familiar do proprietário foi acionado para recuperar os itens da delegacia.



O trio — dois homens, de 39 e 22 anos, e uma mulher, de 39 — entrou na casa após danificar o cadeado do portão e arrombar a porta dos fundos. Os indiciados foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.