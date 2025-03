Moraes dá voto favorável para tornar réus Bolsonaro e mais 7

O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, no final da manhã desta quarta-feira (26), para tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de envolvimento na trama golpista de 2022. O julgamento ocorre na Primeira Turma da Corte e está em sua terceira sessão. Moraes é o relator do processo.



Ficam faltando os votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Essa turma de 5 magistrados, e não a totalidade do Supremo, composto de 11 ministros, julga a denúncia contra o chamado “núcleo crucial” da conspiração golpista.



Na abertura do julgamento, nesta terça-feira (25), foi feita a leitura do relatório de Moraes, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a sustentação oral dos advogados de cada denunciado. Moraes baseou seu voto nas acusações contra os denunciados e mencionou a robusteza de provas da trama. Ele citou, na sequência, o caráter

técnico do recebimento da denúncia, que foca em analisar se o processo atende os requisitos para seguir tramitando na Corte.



No início de seu voto, Moraes afirmou: "A responsabilidade sobre os atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseado por projeto autoritário de poder enraizada na estrutura do Estado e com forte influência de setores militares".