Fim de semana terá shows especiais no Alameda

O Alameda apresenta duas atrações imperdíveis nesse fim de semana. Para começar, na sexta-feira, tem um grande tributo da eterna dupla "João Paulo e Daniel", com os cantores Félix e Ricardo. Um noite com grandes clássicos dos sertanejos como "Estou Apaixonado", "Hoje eu Sei", "Só dá Você na Minha Vida" e muitos outros. Já no sábado, tem uma atração inédita e que vai agradar os fãs da sétima arte. A partir das 20h, tem a apresentação do espetáculo "Long Live Canta Hollywood", que irá interpretar os maiores clássicos do cinema com uma performance emocionante e envolvente.



Serviço



Tributo à João Paulo e Daniel, com a dupla Felix e Ricardo, sexta-feira (28), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote).



Long Live toca Hollywood, neste sábado (29), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote).



Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.