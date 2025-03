ABDA conquista 386 medalhas em 1º Torneio Regional

A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) foi palco, no último sábado (22), do 1º Torneio Regional Pré-mirim a Sênior de Natação, evento da 3º Região da Federação Aquática Paulista (FAP), em piscina de 50 metros, dando início à temporada 2025 da modalidade.



O evento contou com a presença de 350 atletas de oito entidades. O time ABDA participou com 217 atletas das categorias mirim a sênior. No comando da equipe estavam todos os profissionais da natação da ABDA.



O Torneio Regional compreende as categorias pré-mirim (7 e 8 nos), mirim (9 e 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17,18 e 19 anos) e sênior (20 anos acima).



Ao todo, a ABDA conquistou 386 medalhas, sendo 174 de ouro, 116 de prata e 96 de bronze.



Os torneios regionais além de difundir, integrar e apurar o nível técnico da natação regional, também servem para obtenção de índices para os campeonatos estaduais e nacionais de categorias.



"Nossos principais objetivos para o primeiro semestre serão os campeonatos estaduais das categorias petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior. E os campeonatos nacionais serão das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior. E o Troféu Brasil de Natação", pontuou o técnico Cristiano Maurício (Max).



"Esses campeonatos serão os principais desafios do time ABDA. Por isso, a importância dos torneios regionais que servem de preparação para os atletas mais experientes e motivação para os atletas das categorias de base, podendo vivenciar o meio competitivo com todas as categorias. É o momento de troca de experiências com os atletas mais velhos que são espelhos para os mais novos. Nesse semestre sediaremos, o Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno e o Campeonato Paulista juvenil de Inverno, todos estão convidados", acrescentou Max.