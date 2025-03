Futsal Bauru FIB/Facimus estreia em casa na quinta

A estreia do Futsal Bauru FIB/Facimus na Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) será no Ginásio Duduzão, no câmpus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB). A Liga Paulista de Futsal divulgou a tabela oficial da competição e os bauruenses encaram Bebedouro, na quinta-feira (27), a partir das 20h.



Depois, na segunda rodada, a equipe viaja para enfrentar o Américo Brasiliense, no dia 5 de abril, e volta a jogar em Bauru no dia 15 de abril, no clássico regional contra Lençóis Paulista, pela terceira rodada da fase de classificação.



Na rodada seguinte, o Futsal Bauru FIB/Facimus pega a estrada novamente, desta vez para enfrentar Adamantina, em partida marcada para o dia 19 de abril, e encerra o primeiro turno da fase de grupos no dia 24 de abril, em outro clássico regional no Duduzão, diante do Jahu Futsal.



Este ano, os participantes da Copa da LPF vão se enfrentar em dois turnos na primeira fase, ou seja, os jogos se repetirão com mando invertido, e os quatro melhores classificados avançam para os playoffs.