Chuva destrói asfalto novo e moradora não consegue sair de carro

A munícipe Elisangela Alves mal tem dormido nos últimos dias. Acorda a madrugada toda para verificar se seu carro, estacionado próximo de casa, no Geisel, não foi furtado. Desde sábado passado (15), ela não consegue estacioná-lo na garagem da residência, situada na quadra 2 da rua Altair Leite de Campos, porque a chuva destruiu o asfalto recém-instalado no local pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).



A força da água provocou uma erosão em frente ao imóvel, cuja calçada foi quebrada pela autarquia — que esteve no endereço dias antes para reparar um encanamento danificado. Depois do segundo problema, o DAE só retornou nesta terça-feira (25) para a recomposição do solo. Hoje (26), a previsão é de reposição do asfalto e conclusão dos trabalhados. Até então, ao tentar entrar na casa, o veículo atolava, explica a moradora.



A enxurrada do dia 15 removeu cerca de 60 metros de asfalto da rua, acrescenta a engenheira Rafaela Alves, filha de Elisangela. Mas de acordo com ela, a dificuldade não é novidade.



"Esse problema existe há pelo menos cinco anos. Todo ano a rua é danificada em época de chuvas e recapeada ou pelo DAE ou pela Secretaria de Obras. Certa vez, uma reforma mal feita fez o cano encher de terra e a torneira da minha mãe saía água preta", revela.



Desta vez, já fazia uma semana que a rua estava interditada, mas a equipe da autarquia voltou ao endereço nesta terça-feira.





Previsão para a reposição era para esta quarta-feira (26) (Foto: Divulgação)