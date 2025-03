Chuva forte complica trânsito na manhã desta quarta em Bauru

Os bauruenses foram surpreendidos por chuva, trovoadas e relâmpagos, nesta quarta-feira (26), desde às 4h. O trânsito ficou complicado em vários trechos por conta de alagamentos, como na avenida Nações Unidas próximo ao viaduto da Fepasa e na avenida Comendador José da Silva Martha, também nas imediações da linha do trem na quadra 18.



Segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), só no início da manhã já foram registrados 30 mm de precipitação.



A Defesa Civil de Bauru alerta os motoristas para tomarem cuidado e, se possível, evitarem pontos conhecidos de alagamento na cidade, como a avenida Alfredo Maia.

Ainda de acordo com o IPMet, a chuva com trovoadas deve persistir até o início da tarde, acompanhada de queda na temperatura. Os termômetros devem registrar mínimas de 20°C e máximas de 31°C.



Evento da Defesa Civil que estava marcado para esta quarta-feira (26) foi cancelado devido as fortes chuvas desta manhã.